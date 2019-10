Piano di Sorrento . Alessandra Aprea interviene nella serata per Placido per la preghiera per i Curdi chiesta da Papa Francesco. Un fuori programma ieri sera al Cinema Teatro Delle Rose, dove si stava tenendo una serata nell’ambito del Premio Penisola Sorrentina per Michele Placido. La Aprea , attrice teatrale e laureata in Spettacolo, è intervenuta ricordando la richiesta di Papa Francesco per la preghiera. “La preghiera è una grande forma di teatro” , ha detto Placico, che ha acconsentito alla sua entrata in scena. La Aprea ha recitato Filomena Marturano ed altre opere. Le riprese di Gigione Maresca per Positanonews