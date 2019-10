Piano di Sorrento al TTG di Rimini con l’ex ministro Centinaio, l’Onorevole Gasparri e il Presidente Capacchione

Tra le numerose mete turistiche, come Sorrento e la Costiera Amalfitana, era presente anche Piano di Sorrento al TTG di Rimini, all’importantissimo evento turistico.

TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

È l’unica fiera in Italia che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare le aziende più qualificate che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.