Piano di Sorrento, al Teatro delle Rose l’Istituto Nino Bixio per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico

Da pochi minuti, oggi, sabato 5 ottobre, è iniziata l’inaugurazione del nuovo anno scolastico per l’Istituto Tecnico Navale Nino Bixio, al Teatro delle Rose. Noi di Positanonews abbiamo ascoltato le parole della Dirigente Teresa Farina, la quale ci ha illustrato gli obiettivi di questo evento. Stamane verranno premiati gli studenti diplomati il precedente anno scolastico, ai quali verrà conferita una borsa di studio (MSC for the school) se diplomati con il massimo punteggio. Sarà presente, inoltre, il vice presidente della MSC che consegnerà le prestigiose borse di studio. Una splendida iniziativa per consentire ai neo diplomati di poter intraprendere una carriera molto interessante già dalle più giovani età, peraltro con una società del calibro della MSC. Durante l’evento verranno accolte le nuove matricole dell’anno scolastico 2019/2020, ai quali verranno illustrati i progetti in calendario, tra cui l’alternanza scuola-lavoro.