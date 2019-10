Piano di Sorrento. Ci lascia all’età di 50 anni Maria Izzo. Che la terra ti sia lieve

Piano di Sorrento piange la scomparsa di Maria Izzo, aveva 50 anni. Amava passeggiare nella natura, nell’arte e nelle storie, in maniera semplice e con umiltà. Giovane e bella, è stata mietuta nel fiore della sua maturità. Socia dellUnitre di Piano, ma anche di altri gruppi che proponevano amore per il territorio. Lascia nel dolore la mamma Anna, i figli Antonio ed Amedeo, l’amato compagno Raffaele, il fratello Antonino con Teresa, gli zii, i cugini e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. La camera ardente dalle 15.00 di oggi domenica 13 ottobre nella Congrega della SS. Trinità. L’Eucarestia di commiato sarà celebrata domani lunedì 14 ottobre alle ore 10.00 nella Chiesa parrocchiale della S.S. Trinità. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari e parenti.