Per le festività di novembre e dicembre l’EAV potenzia le corse del Servizio Campania Express, collegamenti con la penisola sorrentina

L’Eav, la società che si occupa di gestire la Circumvesuviana, ha comunicato che – in occasione delle festività di novembre e dicembre – sarà potenziato il Servizio Campania Express rivolto in modo particolare ai turisti e che permette di raggiungere in tempi brevi le diverse località della provincia di Napoli, compresa la penisola sorrentina.

Infatti dal lunedì 4 a lunedì 30 novembre saranno aggiunte due corse alle ore 09.06 e 11.36 da Napoli Porta Nolana per Sorrento, mentre le corse di ritorno sono previste per le 10.25 e14.39. A queste si aggiungono, altresì, le quattro corse previste per sabato e domenica.

Si partirà da Napoli Porta Nolana alle ore 09.06, 11.36, 15.36 e 18.06; invece le corse da Sorrento sono alle ore 10.25, 14.39, 16.55, 20.56.

Per il periodo compreso dall’1 al 29 dicembre, le corse del Campania Express varrano solo per il weekend, escluso il venerdì.

Per l’acquisto dei biglietti basterà rivolgersi all’info-point di Garibaldi o Porta Nolana, oppure sul sito dell’EAV.

Le stazioni comprese nel servizio Campania Express sono: Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, Ercolano Scavi, Torre Annunziata-Oplontis, Pompei Scavi-Villa dei Misteri, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento e Sorrento.