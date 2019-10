Peppe Barra in scena con \"I cavalli di Monsignor Perrelli\"

Napoli – Al Teatro Sannazaro, dal 25 al 27 ottobre 2019, Beppe Barra in scena con “I cavalli di Monsignor Perrelli, con lui Patrizio Trampetti, la regia è di Lamberto Lambertini. L’opera, andata in scena 25 anni fa, s’intitolava “Le follie di Monsignore”, fu una delle poche alle quali non partecipò Concetta Barra per una sua leggera indisposizione. Alla madre Beppe Barra la dedica cambiandole anche il nome che richiama alla memoria un proverbio napoletano molto amato da Concetta “me parono ‘e cavalli ‘e Monsignor Perrelli” riferendosi a persone o situazioni spinte fino allo stremo. La leggenda metropolitana infatti vuole che i due cavalli lasciati deperire senza cibo spinsero comunque la carrozza del Monsignor fino alla meta stabilita, dove perirono. Di questi tempi e giustamente, il Monsignor Perrelli l’avrebbero arrestato! Godiamoci dunque questo scherzo teatrale farsesco, Beppe Barra racconta gli ultimi momenti della folle esistenza di Monsignor Perrelli: un capolavoro.

info www.teatrosannazaro.it