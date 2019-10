Penisola sorrentina. Treni della Circumvesuviana in ritardo, continuano i disagi per i pendolari

Ogni giorno chi deve utilizzare i treni della Circumvesuviana per spostarsi spera di non incorrere in guasti o ritardi che oramai sono diventati quasi all’ordine del giorno. Ed anche la giornata di oggi non è stata esente da problemi. I treni, infatti, nella tarda mattinata hanno registrato dei ritardi di circa 30 minuti sulla linea Napoli-Sorrento in entrambe le direzioni di marcia. Ritardi che ovviamente hanno avuto ripercussioni a catena provocando anche il taglio di alcune corse. Il tutto in un orario in cui tantissimi studenti utilizzano il treno per tornare a casa dopo la mattinata scolastica, tra la preoccupazione dei genitori e la rabbia dei ragazzi che si somma a quelli di tutti i viaggiatori che sono inferociti contro l’Eav e la pessima gestione del servizio pubblico.