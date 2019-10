Penisola Sorrentina, fermato un commerciante a Castellammare: aveva 4000 euro di hashish in auto

Nel pomeriggio di ieri, alcuni agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia hanno fermato un uomo con in auto due panetti di Hashish. L’operazione in sé fa parte di una serie di operazioni portate avanti dalla polizia giudiziaria e finalizzate ovviamente al contrasto di traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è un commerciante di 43 anni originario della Penisola Sorrentina: i panetti pesavano in totale circa 200 grammi e il loro valore si aggira attorno ai 4000 euro. Ora l’individuo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Ricordiamo che la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale – penalmente irrilevante – o della cessione a terzi – penalmente rilevante) è effettuata dal giudice secondo parametri come quantità, qualità della sostanza e altri parametri. Maggiore è il peso (lordo) maggiore è la “presunzione” che la sostanza stupefacente sia detenuta ai fini di spaccio (almeno parziale), anche se il solo superamento del cd. peso soglia non comporta di per sé la sussistenza del reato. E’ evidente che se viene trovata anche sostanza da taglio (es. mannite), la destinazione a terzi della sostanza è praticamente provata (il consumatore infatti per regola di esperienza non taglia mai la sostanza che vuole consumare).