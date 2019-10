Il Patriarca di Antiochia in visita ad Amalfi e Salerno

Sua Beatitudine Younan saluterà i Cavalleggeri Guide nelle giornate del 1 e 2 ottobre il Patriarca di Antiochia dei Siri, Sua Beatitudine Ignazio Youssef III YOUNAN, si recherà in visita a Salerno e ad Amalfi accompagnato dall’Arcivescovo di Baghdad (Iraq) Mar Efrem Yousid ABBA, dal Visitatore Apostolico per l’Europa Occidentale, nonchè Vice-Procuratore del Patriarcato Siro-Antiocheno presso la Santa Sede, Padre Rami AL-KABALAN, e dal Segretario Particolare, Padre Habib MRAD.

Il Patriarca Younan è nato in Siria il 15 novembre 1944; ha seguito i corsi di Filosofia e di Teologia nel Seminario Patriarcale di Charfet in Libano e nel Pontificio Collegio Urbano a Roma ed è stato ordinato sacerdote il 12 settembre 1971. Ha svolto il ministero pastorale con i seguenti incarichi: Professore nel Seminario di Charfet; Direttore per sette anni dell’Ufficio Catechistico dell’Arcieparchia di Hassaké-Nisibi; Parroco della Cattedrale dell’Annunciazione a Beirut. Nel 1986 il Patriarca Ignazio Antonio II Hayek lo invia negli Stati Uniti per organizzare le Comunità Siro-Cattoliche in forte crescita. Ha fondato la Missione “Our Lady of Deliverance” di Newark nel New Jersey, la Missione “Sacred Heart” di North Hollywood (1991) e la Missione “Our Mother of Perpetual Help” di San Diego (1994). Nel 1990 è stato nominato Delegato della Congregazione per le Chiese Orientali per i Siro-Cattolici negli Stati Uniti e in Canada. Il 6 novembre 1995 Papa Giovanni Paolo II erige la prima Eparchia Siro- Cattolica nordamericana, Eparchia di “Nostra Signora della Liberazione” di Newark e nomina Ephrem Joseph Younan primo Eparca della nuova circoscrizione ecclesiastica, che ha giurisdizione su tutti i fedeli Siro-Cattolici di Stati Uniti e Canada. Younan riceve l’ordinazione episcopale il 7 gennaio 1996 dalle mani del Patriarca Ignazio Antonio II Hayek. In seguito alle dimissioni del Patriarca Ignazio Pietro VIII Abdel-Ahad, si è svolto a Roma il Sinodo Elettivo della Chiesa Cattolica Sira, durante il quale, il 20 gennaio 2009, Ephrem Joseph Younan è stato eletto nuovo Patriarca, con il nome di Ignazio Giuseppe III, al quale papa Benedetto XVI ha concesso l’ecclesiastica communio il 23 gennaio successivo. Il 15 febbraio 2009 è stato solennemente intronizzato nella Cattedrale dell’Annunciazione di Beirut.

Fonte: I Fatti.eu