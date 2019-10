VALLO DELLA LUCANIA. Partorisce in casa, nasconde il neonato in una valigia, dove è stato trovato morto, e poi chiama i sanitari del 118 che l’accompagnano in ospedale ignari di quanto accaduto.

È successo la notte scorsa ad Angellara, piccola frazione del Comune di Vallo della Lucania. La donna, una 30enne di origini moldava, è ricoverata in condizioni non gravi nell’ospedale “San Luca”. I medici hanno immediatamente capito che il problema era determinato da un parto, avvenuto poco tempo prima, e hanno avvisato i carabinieri che si sono recati presso l’abitazione della donna.

E, durante il sopralluogo, hanno rinvenuto il neonato all’interno di una valigia nella camera da letto. La procura ha aperto un’inchiesta. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Paolo Itri che in nottata si è recato sul posto insieme al medico legale Adamo Maiese. Sulla vicenda vige il massimo riserbo.