Pane e ancora pane, da un grande boulanger parigino dritte e consigli per fare il pane

L’Ippocampo pubblica il terzo dei suoi grandi manuali illustrati dedicandolo al pane. Dopo il catering e la pasticceria dunque arriva negli scaffali delle librerie italiane questo manuale, che come i precedenti, è curato da un grande rappresentante del settore Rodolphe Landemaine, boulanger et pâtissier che ha iniziato la sua carriera con Pierre Hermé per poi passare a Paul Bocuse a Lione, prima di cominciare la sua avventura personale nel mondo dell’alta panetteria parigina inaugurando nel 2007 La Maison Landemaine nel 9e arrondissement. Il testo comprende 40 ricette di base, con appunti su tecniche, farine, lieviti e modellature, a queste schede si aggiungono 60 ricette che spaziano dai pani classici a quelli speciali, viennoiserie e dolci da viaggio. Un testo per professionisti che strizza l’occhio anche ai semplici appassionati.

di Luigi De Rosa, libraio

(Grande manuale del panettiere di Rodolphe Landemaine, L’Ippocampo, pp. 288, euro 29,90)

Libreria L’Indice, siamo a Piano di Sorrento.

(le foto nel post sono tratte dal web)