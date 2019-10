Pallavolo, Folgore Massa stravince in trasferta contro Pozzuoli

La Folgore Massa espugna il PalaErrico (3-1) nel penultimo test prima dell’inizio del campionato. Sabato 12 si replica a Sorrento

Si alza il quoziente di difficoltà, e la Folgore Massa risponde innalzando il livello di gioco e conquistando il secondo successo di fila in amichevole nell’ostico PalaErrico di Pozzuoli. Dopo una fase di studio in avvio, gli uomini guidati da Nicola Esposito abbassano la saracinesca e con 3 muri di fila portano a casa il primo parziale. Nel secondo set salgono ulteriormente le percentuali in ricezione, Ferenciac e Lugli si caricano la squadra sulle spalle con 8 punti e ciascuno, e sul turno in battuta di Borghetti giunge il break decisivo per andare sul 2-0. Aumenta progressivamente la velocità di gioco, le trame si fanno interessanti ed i costieri iniziano a passare con maggiore continuità anche in zona centrale: Deserio e Sartirani sovrastano con 9 punti complessivi i propri dirimpettai, ed il primo tempo firmato proprio Sartirani mette il punto esclamativo sul 21-25. Si gioca anche un quarto set, Folgore in tranquillità fino alla bomba di Esposito dell’11-12, poi qualche errore non forzato di troppo si rivela fatale e Rione Terra accorcia le distanze (3-1)

Così come contro Marigliano, il miglior realizzatore biancoverde è Leonardo Lugli, unico in doppia cifra con 20 punti (1 ace e 1 muro), seguito da Ferenciac (9) e Sartirani 7. La Folgore chiude con buone percentuali in fase offensiva (Lugli al 53% con 18 vincenti su 34 attacchi), mentre in ricezione si esalta Denza con un ottimo 89% di positività.

La Folgore scende in campo con Aprea in cabina di regia e Lugli opposto, Ferenciac e Borghetti in banda, Deserio e Sartirani centrali, Denza libero.

PRIMO SET. Pozzuoli parte forte, sale a +2 (6-4) ma viene subito ripreso: Denza va da Lugli che incrocia con potenza sovrumana, poi l’attacco out dei padroni di casa a seguito di una difesa stellare di Borghetti manda per la prima volta la Folgore avanti (6-7). Lugli trova un prezioso block out (7-8), quindi Denza calamita tutto, bagher di Borghetti per il siluro di Ferenciac che non perdona (12-12). Pozzuoli si riporta avanti (15-13), Deserio è letale in primo tempo, quindi i puteolani attaccano out dopo due difese in extremis su Lugli subito caldissimo (15-15). Ferenciac trova il vincente dai 9 metri (16-18), Sartirani si intende già a meraviglia con Aprea (19-22) e con 3 muri di fila firmati Borghetti e Sartirani in un attimo è 19-25.

SECONDO SET. Ferenciac al secondo tentativo inchioda da seconda linea, Aprea va dietro per la bordata di Lugli ed il monster block di Borghetti portano subito la Folgore sul +2 (2-4). Denza scivola ed in tuffo recupera una palla impossibile che mette a terra Borghetti (5-6), Ferenciac piega le mani del muro puteolano con Lugli che spara a velocità altissime (8-11). Dolcissimo il lob di Deserio (9-12), Pozzuoli attacca out (12-15) con il turno di Borghetti dai 9 metri decisivo per piazzare lo sprint finale verso la conquista del parziale. Un break pesante (0-4), con capitan Aprea a prendersi tutti gli onori delle cronache con un monster block regale ed un tocco di seconda da incorniciare per gli esteti del volley (13-20). Deserio chiude la porta in faccia agli attacchi puteolani (14-22), Ferenciac affonda il colpo con il block out di Lugli a piazzare il definitivo 15-25.

TERZO SET. Deserio fa subito la voce grossa sotto rete, poi Lugli in elevazione trova una traiettoria inumana (1-4). L’opposto biancoverde trova l’ace dai 9 metri, diventando l’incubo del roster di casa che non riesce mai a prendere alcuna contromisura (6-8). Denza difende tutto, Borghetti va in bagher per il mani fuori di Ferenciac, Aprea trova il servizio vincente dai 9 metri ed il monster block di Deserio sembra mettere già il parziale lungo i binari giusti (7-14). I costieri si crogiolano sul vantaggio, Pozzuoli ne approfitta riportandosi pericolosamente sotto (16-17), ma è subito ricacciato indietro da Sartirani che giganteggia sotto rete (16-19). I padroni di casa forzano senza trovare la precisione, il colpo a effetto di Borghetti vale il set-point concretizzato dal primo tempo siderale di Sartirani (21-25).

QUARTO SET. Coach Nicola Esposito opera qualche rotazione partendo con Miccio-Lugli, Ferenciac-Esposito, Della Mura-Sartirani, Pontecorvo libero.

Subito a segno Lugli, seguito a ruota da un implacabile Esposito dai 9 metri (0-2). Ferenciac sradica il muro puteolano, Sartirani è insuperabile a rete, con Esposito preciso nel servire in bagher a Lugli un pallone troppo ghiotto per essere sprecato (2-5). Pozzuoli non molla, aumenta l’attenzione in fase difensiva e si prende la testa del parziale (9-7). Lugli affonda da seconda linea, Pontecorvo vola ma i padroni di casa sono più centrati e non fanno sconti (11-9). Esposito trova una magica traiettoria lungolinea, poi muro di Lugli con la bomba di Esposito a riportare ancora una volta la Folgore avanti nel momento cruciale del set (11-12). I puteolani tirano però fuori le unghie nel momento di massima difficoltà e piazzano l’allungo risolutivo (17-13, 19-14), Miccio cerca e trova Ferenciac, Della Mura non passa, Lugli non vuol saperne di alzare bandiera bianca, ma la squadra di coach Cirillo chiude sul 25-16.

RIONE TERRA POZZUOLI – SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA 1-3 (19-25, 15-25, 21-25, 25-16)

RIONE TERRA POZZUOLI: Saccone 8, Vacchiano (L), Conte (L), Calabrese 12, Simeone, Cristofori 1, Giordano 4, Graziosi 1, Ferrara 2, Saggiomo 5, Coppola, Montò 13, Cesario, Palumbo 9.

All: Cirillo

SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA: Pontecorvo (L), Aprea 4, Lugli 20, Ferenciac 9, L. Esposito 3, Sartirani 7, Della Mura, Denza (L), Borghetti 5, Grimaldi, Miccio, Deserio 5.

All: N. Esposito

RIONE TERRA POZZUOLI. Ace: 4. Errori: 16. Muri: 9

SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA. Ace: 4. Errori: 11. Muri: 8.