Pallavolo, Folgore Massa: l’intervista al libero Luigi Denza

LUIGI DENZA: ” In allenamento lavoriamo tanto su ricezione e difesa: cerchiamo sempre di dare il massimo per limare gli errori e crescere”

Il nostro libero Luigi Denza racconta l’emozione di ricevere palloni tirati giù da atleti di caratura internazionale, ed i giorni che precedono il terzo test stagionale sul campo di Pozzuoli.

Alcuni volti nuovi in un’ossatura già ben collaudata. Dopo 1 mese di lavoro quali sono i vostri punti di forza e debolezza?

“Al nostro roster si sono aggiunti tre elementi che si sono subito adattati al ritmo degli allenamenti. Le impressioni sono molto positive, stiamo lavorando in maniera sostenuta e speriamo di fare bene. Mancano circa 20 giorni all’inizio del campionato, per cui c’è ancora tempo per migliorare”.

Impossibile non partire da Latina. Che effetto ti ha fatto trovarti di fronte, e difendere palle tirate giù da atleti di caratura internazionale?

“È stata una grande emozione affrontare giocatori di altissimo livello: abbiamo ben figurato e contestualmente ci siamo divertiti”

Secondo test contro Marigliano superato a pieni voti?

“Abbiamo impostato un’ottima partita fin da subito in tutti i fondamentali, tuttavia c’è ancora tanto da affinare e ci faremo trovare pronti per l’inizio della stagione”.

Buone percentuali in ricezione già contro Latina, positiva la prestazione anche contro Marigliano. Sei soddisfatto, e quanto ancora c’è da lavorare per perfezionare ulteriormente il cambio palla?

“In allenamento stiamo lavorando molto su ricezione e difesa, in questo momento stanno funzionando bene, e cerchiamo sempre di dare il massimo per limare gli errori e crescere”.

Venerdì altro test molto indicativo contro Pozzuoli per verificare il livello di gioco raggiunto.

“Sarà senz’altro una partita tosta contro un rivale molto ostico, e cercheremo di fare piccoli passi avanti verso la miglior condizione”.