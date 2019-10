Pagani, Gambino dopo la sentenza: “Valuterò ricorso”. Il sindaco di Positano condivide dichiarazioni

Pagani. Sono arrivate dopo poche ore le parole di Alberico Gambino in risposta alla decisione del Collegio della prima sezione civile del Tribunale di Nocera Inferiore, presieduto dal dottor Simone Iannone. Come abbiamo già riportato ieri, è stato accolto il ricorso presentato dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, sull’incandidabilità di Gambino, sancita dalla Corte di Cassazione lo scorso 16 maggio.

Lo stesso Gambino ha pubblicato un comunicato ufficiale che recita:

“La sentenza civile, emessa dal Giudice, ha sancito “la mia decadenza, dalla carica di Sindaco, per intervenuta successiva incandidabilità” per un turno elettorale identificato in quello tenutosi il 26 Maggio 2019 con ballottaggio il 09.06.2019. Rispetto le decisioni assunte dalla Magistratura di Nocera Inferiore e serenamente valuterò insieme ai miei legali, nei prossimi giorni, se formalizzare o meno ricorso in Appello.Ringrazio di cuore le migliaia di cittadini che, da ieri ed ininterrottamente, mi hanno manifestato vicinanza e solidarietà”.

Insomma, non vi è certezza della presentazione del ricorso da parte sua. La risposta di Gambino alla decisione del Collegio è stata condivisa sul profilo ufficiale Facebook dal sindaco di Positano Michele De Lucia, col quale vi era un certo feeling, ormai noto. Probabile che il primo cittadino De Lucia si troverà a commentare la vicenda nelle prossime ore.

La presidente del consiglio comunale, Enza Fezza, avrebbe dovuto convocare un Consiglio comunale ad hoc, dopo il parere-diffida della Prefettura; ma dopo il fatto ha richiamato la revocazione. La sentenza, ricordiamo, è esecutiva.