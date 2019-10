Ordinanza traffico in Costiera: gli operatori di Maiori e Minori rispondono al Sindaco di Positano

Riceviamo e pubblichiamo una nota degli operatori turistici in merito all’articolo pubblicato su Positanonews riguardo le dichiarazioni del Sindaco De Lucia sulle nuove ordinanze per il tema traffico.

Ecco quanto riportato:

“Innanzitutto ci preme chiarire un fatto importante: in quanto albergatori, ristoratori, operatori turistici ma soprattutto CITTADINI della Costiera Amalfitana (le parrà strano, ma un cittadino di Maiori o Cetara ha la stessa dignità ed importanza di un cittadino di Positano, e la stessa regola si applica a strutture ricettive ed attività commerciali, NDR), abbiamo fortemente a cuore la nostra terra dove viviamo e dove facciamo impresa.

Abbiamo a cuore il problema del traffico e proprio per questo ci scagliamo contro le nuove ordinanze sulla viabilità: crediamo infatti che il 90% del traffico bus provenga da Sorrento/Castellammare ed imbocchi la Costiera a Positano. Ebbene ciò che chiediamo a gran voce da anni è che la porta Positano venga DEFINITIVAMENTE CHIUSA ai bus.

Invece le nuove ordinanze che i sindaci firmatari sono stati capaci di creare, SPALANCANO la porta “Positano”, con la conseguenza che dal 1° Aprile 2020 oltre ad avere il normale flusso dei bus provenienti da Sorrento, la direttrice Positano – Castiglione dovrà subire anche il traffico dei bus diretti a Maiori, Minori e Cetara, normalmente in transito dalla porta Vietri.

Siamo altresì contrari alla distribuzione a pioggia di autorizzazioni TPL da parte di Regione ed altri enti, come pure la concessione di licenze da noleggio da rimessa da parte dei Comuni della Costiera Amalfitana (gli stessi firmatari dell’ordinanza) ad aziende che non hanno i requisiti richiesti per la concessione delle licenze stesse solo per potersi fregiare dello status “Residente” e circolare in deroga all’attuale ordinanza ANAS.

Ci preoccupiamo dei nostri interessi privati, è vero. Ma lo facciamo perché in quanto imprenditori abbiamo delle responsabilità nei confronti delle nostre famiglie, dei nostri dipendenti e delle famiglie dei nostri dipendenti.

Vorremmo ricordare al Sindaco de Lucia che per Maiori/Minori/Cetara non è stata prevista alcuna finestra, difatti dall’ordinanza sindacale emerge una finestra Ravello/Positano al mattino, ed una finestra Ravello/Amalf i al pomeriggio. Forse che in questi orari nessuno si sente male quindi non c’è pericolo che le ambulanze si blocchino? O forse alle amministrazioni comunali fanno comodo gli introiti di parcheggi, carico e scarico, ZTL e chi più ne ha più ne metta, e quegli orari sono idonei per fare arrivare i minibus 19 posti che circolano nell’interno di Positano alla modica cifra di 90 euro a passaggio?

Noi operatori di Maiori, Minori e Cetara non chiediamo la libera circolazione da Vietri a Positano. Per fortuna, abbiamo i nostri approdi, e già da anni i turisti che alloggiano nelle nostre strutture partono alla volta di Amalfi e Positano con l’eccellente servizio fornito dalla Travelmar.

Ciò che chiediamo con forza è poter transitare nel senso Vietri Sul Mare – Lungomare di Minori con gli autobus che trasportano i turisti che soggiornano nei nostri comuni, e che qui pagano la tassa di soggiorno.

Se la situazione è davvero così insostenibile come i sindaci di Amalfi e Positano sostengono, ci facciamo portavoce di una nuova proposta: VIETARE l’accesso ai bus sulla tratta Positano – Amalfi, consentire l’accesso dei bus a Vietri sul mare fino a Maiori, che potrebbe così diventare un HUB dal quale imbarcarsi alla volta di Amalfi e Positano. Dall’HUB del porto di Maiori, si potrebbe poi – tramite una centrale operativa – smistare i bus via Vietri sul Mare, via Chiunzi e Via Amalfi per poter riprendere i turisti che hanno finalmente visitato le vostre belle località.

Gli operatori turistici di Maiori, Minori e Cetara (Costiera Amalfitana).”