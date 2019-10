ORARI STRAORDINARI PATRONATO A MINORI E POSITANO PER DOMANDE DISOCCUPAZIONE

Per i primi 8 giorni di Novembre, come consueto, per le domande NASPI degli stagionali che chiudono contratto di lavoro al 31 di Ottobre, il patronato Inpas svolge orari di apertura al pubblico straordinari. ORARI UFFICIO DI MINORI (Corso Vitt. Emanuele 108) : Venerdì 1 Novembre 10/13 e 16/19, Sabato 2 Novembre 10/13 e 16/19, Domenica 3 Novembre 10/13 e 16/19, Lunedì 4 Novembre 10/13 e 16/19, Martedì 5 Novembre 10/13 e 16/19, Mercoledì 6 Novembre 16/19, Giovedì 7 Novembre 10/13 e 16/19, Venerdì 8 Novembre 10/13 e 16/19. Per info e contatti 333 4076270 (Angelo)

ORARI UFFICIO DI POSITANO (Via G. Marconi 98) : Sabato 2 Novembre 10/13 e 15/18, Domenica 3 Novembre 10/13 e 15/18, Lunedì 4 Novembre 10/13 e 15/18, Martedì 5 Novembre 10/13 e 15/18, Venerdì 8 Novembre 10/13. Per info e contatti 3312314880 (Matteo)