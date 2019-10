Salerno ( Cilento ) . Omicidio Vassallo a Pollica: giovedì 17 ottobre ci sarà la seconda parte del servizio de “Le Iene“, a cura dell’inviato Giulio Golia.

“Le Iene” continuano a parlare del caso Vassallo

L’inchiesta del programma Mediaset“Le Iene” sul caso dell’omicidio Vassallo non si ferma qui. Dopo la puntata di giovedì 10 ottobre, l’inviato Giulio Golia parlerà del caso del sindaco pescatore in una seconda parte del suo servizio.

Droga, intrecci, scena del crimine contaminata, testimonianze, possibile intrecci tra camorra e forze dell’ordine: sono questi gli argomenti trattati in questi giorni e che hanno aperto una nuovo filone di indagini sulla morte di Vassallo avvenuta nel 2010.

Le reazione non sono mancate, a tal punto che l’ex pm Alfredo Greco era stato avvistato presso la Procura di Salerno, probabilmente proprio dopo aver appreso quanto riportato da “Le Iene”. Non è ancora chiaro se c’è un collegamento con il caso del compianto primo cittadino di Pollica, ma fatto sta che qualcosa ha ricominciato a muoversi.

Troppe domande lasciate in sospeso e troppi misteri intorno a quella maledetta notte, una notte che aveva preceduto l’incontro tra gli stessi Vassallo e Greco: ma ciò non avvenne perché il sindaco pescatore fu trucidato da una decina di colpi di pistola, mentre impugnava un telefono cellulare con la mano destra. Si dovrà attendere giovedì 17 ottobre per conoscere nuovi particolari riportati da Golia.