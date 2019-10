Da oggi ripristinata la normale attività chirurgica negli ospedali della Penisola Sorrentina

Una buona notizia per la sanità in penisola sorrentina. Il direttore generale dell’Asl Na 3 Sud Gennaro Sosto, coadiuvato dal direttore sanitario Dott. Gaetano D’Onofrio, ha dato l’input affinché venisse al più presto emanato un provvedimento al fine di ristabilire la normale attività chirurgica negli Ospedali riuniti della Penisola sorrentina. Per tale motivo Gennaro Sosto ha incontrato il direttore sanitario delle strutture ospedaliere della penisola Luigi Esposito ed il primario dell’anestesia-rianimazione dottoressa Matilde De Falco. Ed il dottor Esposito proprio oggi ha adottato il tanto atteso provvedimento, indirizzato ai direttori delle strutture complesse ospedaliere degli Ospedali riuniti, nel quale si legge: “Comunico che, con decorrenza immediata, è ripristinata la normale attività chirurgica con la presenza di dirigenti anestesisti per consentire gli interventi in elezione e quelli di emergenza urgenza”.