Oggi a Napoli si inaugura l’Ocean Film Festival

L’Ocean Film Festival, giunto quest’anno alla terza edizione in Italia, torna a Napoli oggi17 ottobre 2019, presso The Space Cinema Napoli e vuole essere un omaggio al delicato ecosistema marino e alle creature che lo vivono. La tappa di Napoli è in collaborazione con Oceanomare Delphis Onlus e il progetto Prendi3. Ospite dell’evento Eleonora de Sabata, giornalista e fotografa specializzata in argomenti marini, fondatrice di Medsharks, ideatrice e coordinatrice del progetto europeo Clean Sea Life, di cui è anche responsabile per la comunicazione. Saranno presenti anche Alessandra Staffelli e Angelica De Vito, Dario Catania e Daniele Fiocco e l’associazione Sea Shepherd con un info point nel foyer del teatro e per un intervento nel corso della serata.

Il festival prevede la proiezione di una serie di corto e medio metraggi dedicati alle storie che ruotano attorno al pianeta acqua: avventure in barca vela, surf in ambienti estremi, diving e free diving e soprattutto loro, gli animali selvatici che popolano mari e oceani. Tra i film in programma ricordiamo I Am Fragile, dedicato all’ecosistema artico. Manry at Sea racconta invece la straordinaria avventura di Robert Manry, un apparentemente tranquillo redattore che, nel 1965, in 78 giorni attraversò l’oceano Atlantico su una minuscola barca a vela. Non possono infine mancare le balene a loro è dedicato Southern Right Whale, docufilm dedicato alla Balena Franca, una specie protetta fin dal 1937. La manifestazione vede il patrocinio dell’Ambasciata d’Australia in Italia e il supporto del Centro Velico Caprera e di Università “Bicocca” di Milano.

Per tutte le info su orari e film in programma vi consiglio il sito https://www.oceanfilmfestivalitalia.it/proiezioni-ocean-film-festival.html?gclid=Cj0KCQjwoqDtBRD-ARIsAL4pviAa5gaNklid0m8ZoDnm7L1_WiMxuO-l54aReEjGcXziXkhewQZZi9kaArSsEALw_wcB

a cura di Luigi De Rosa

(le foto a corredo dell’articolo sono tratte dal web)