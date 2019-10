Oggi la Chiesa celebra Santa Candida di Roma e San Gerardo di Brogne

Oggi si celebra la memoria di due santi in particolare, Santa Candida di Roma e San Gerardo di Brogne. Entrambi sono ricordati per le loro gesta e per l’importanza che hanno rivestito nella tradizione cristiana.

Santa Candida nacque proprio il 3 ottobre, come riportato nel martirologio romano, dove è però presentata come “Candido” per un errore dovuto ad Usuardo, il quale probabilmente ebbe sott’occhio un esemplare corrotto del Geronimiano. La Santa venne sepolta sulla via Portuense, in una chiesa del cimitero di Ponziano, situato ad ursum pileatum. Di lei non esiste alcuna passio.

San Gerardo nacque nell’898 e morì nel 959. Nel corso della sua vocazione intraprese la strada scelta dai frati benedettini e svolse la sua opera prevalentemente in Belgio, la sua terra natale. Di nobili origini sin da giovane venne attratto dalla vita monastica, fatta di rinunce, sacrifici e abnegazione. Viene ricordato in quanto fondatore dell’abbazia di monaci Benedettini a Brogne in Vallonia. Di lui si ricorda abcge l’incessante attività svolta su tutto il territorio nazionale ed incentrata a migliorare l’esperienza monastica, riformandola e favorendo la nascita di nuove comunità in luoghi differenti. In onore del Santo il paese di Brogne venne chiamato Saint-Gerard, a testimoniare il grande impegno umano e spirituale del Santo.