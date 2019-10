Oggi i Funerali dell’on. Armando De Rosa nella chiesa parrocchiale dei Santi Ciro e Giovanni di Vico Equense

di Enrico Di Palma

Si è spento alla prima mattinata di ieri, nella sua abitazione di via Bonea, all’età di 91 anni l’ex assessore regionale Armando De Rosa. Oggi l’ultimo saluto con i funerali che saranno celebrati, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale dei Santi Ciro e Giovanni a Vico Equense. Parteciperanno tante autorità politiche locali e regionali ed ovviamente i quanti che lo hanno conosciuto. Un protagonista della DC soprattutto Vicana: consigliere provinciale, ma conosciuto da tutti come assessore regionale ai lavori pubblici e alla sanità a cavallo del terremoto del 1980. Se n’è andato dopo una vita intensa spesa per la politica. Nel 2006 aveva provato a sfidare Gennaro Cinque alla carica di primo cittadino di Vico Equense. Sposato con l’attuale consigliere regionale di Forza Italia Flora Beneduce, in verità non si era mai ritirato per davvero: sempre lucido, pungente e pronto a dire la sua. Il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri comunali di Vico Equense hanno espresso cordoglio e vicinanza al Consigliere regionale Flora Beneduce, partecipando al dolore della famiglia De Rosa.