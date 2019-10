Nuoto, weekend spettacolare con l’ISL. Federica Pellegrini ringrazia il pubblico di Napoli

Due giorni di spettacolo e di passione in quel di Napoli, Fuorigrotta, all’insegna dell’International Swimming League. Alla piscina Scandone schizzano gli atleti più veloci e la grande Federica Pellegrini lascia il segno e ringrazia calorosamente il pubblico di Napoli.

La campionessa in una breve intervista ricorda anche il proprio ex allenatore Alberto Castagnetti, che giusto 10 anni fa ci lasciava: “Voglio tornare domani a casa per la messa, ci tengo veramente tanto”.

«Sono molto felice della scelta di Napoli, dove abbiamo trovato le condizioni favorevoli da ogni punto di vista, anche organizzativo», conclude soddisfatto Konstantin Grigorishin, ideatore della ISL, patrocinata dal Comune e supportata da Fastweb e Pastificio Di Martino main sponsor, con la partecipazione di VivaTicket, BCC Napoli, EP SpA e Ble Enjoy Energy.