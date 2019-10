Nubifragio in Costa d’Amalfi: paura ad Atrani per il Dragone, molo di Positano sommerso. Sospese vie del mare

Tanti disagi questa mattina in Costa d’Amalfi a causa del maltempo. A Positano, come potete vedere dalle immagini, il nubifragio che si è manifestato ha letteralmente sommerso il molo. Proprio per le condizioni temporali avverse le vie del mare sono state sospese nel Comune costiero: informiamo però che queste sono garantite per la giornata di domani, quando saranno previsti ancora gli orari estivi; a differenza della Sita e degli altri servizi di trasporto, quindi, gli orari rimangono invariati. Già ieri sera si è scagliata sulla perla della Divina una grandinata importante.

Ma i disagi si sono palesati non solo a Positano. Si sono registrati disagi, in particolare per quanto riguarda la mobilità, anche nei Comuni di Maiori, Minori e Amalfi: qui, a causa del fango e dei detriti che sono finiti in mare, le acque risultano di color marrone. Situazione più preoccupante ad Atrani, dove il fiume Dragone ha cominciato davvero a far paura. Ricordiamo che, a causa della sua delicata situazione idrogeologica nel tratto focivo, il corso d’acqua in questione ha causato più volte frane ed alluvioni in seguito a precipitazioni importanti, ultima nel 2010. Non creiamo allarmismo, però, la situazione è ancora sotto controllo, a parte qualche esercizio commerciale che ha dovuto fare i conti con l’acqua.

Ricordiamo che la Protezione civile della Regione Campania ha emanato ieri un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo. Sull’intero territorio regionale, eccezion fatta per le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio), si prevedevano precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Tra i fenomeni erano previsti anche fulminazioni, grandinate e caduta di rami o alberi, danni alle coperture. Ovviamente attenzione particolare sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).