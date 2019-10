Notturno di donna con ospiti di Annibale Ruccello al Bellini

Al Bellini di Napoli oggi, 22 ottobre 2019, andrà in scena “Notturno di donna con ospiti” di Annibale Ruccello con Arturo Cirillo nei panni di Adriana, cinquantenne dell’hinterland napoletano che vive una notte di visite particolari che la condurranno ad atti estremi. La regia è di Mario Scandale, giovane diplomato della “Silvio D’Amico”. L’allestimento è sostanzialmente uno studio, realizzato per il saggio di diploma di Mario Scandale, su una versione non definitiva del testo “Notturno di donna con ospiti” dell’autore di Castellammare di Stabia. Per questo suo carattere sperimentale, sono presenti differenze di contenuto e di scrittura rispetto alla stesura originale dell’autore, in particolare nel finale e nella scelta di far interpretare a un attore il ruolo femminile di Adriana. La lingua però è rimasta quella di Ruccello, al pubblico toccherà misurarsi ancora una volta con i modi espressivi di noi campani. Annibale Ruccello e il suo teatro sono oggi materia d’insegnamento presso l’Accademia di Arte Drammatica di Roma ed è motivo di orgoglio per tutto il movimento drammaturgico campano che Annibale, giovane tanto talentuoso quanto sfortunato, sia studiato nella principale istituzione italiana di didattica teatrale.

a cura di Luigi De Rosa

info www.teatrobellini.it