NOCERA, 30ENNE MUORE DURANTE TRASPORTO IN OSPEDALE

Dramma nella giornata odierna nel salernitano. Come riporta “SalernoSanità”, infatti, un uomo di 30 anni circa è morto durante il trasferimento in Ospedale a Nocera Superiore. L’uomo è rimasto presumibilmente coinvolto in un incidente stradale. La salma appartiene ad un uomo di nazionalità straniera.

Il corpo della vittima si trova ora nella sala mortuaria del nosocomio Umberto I di Nocera Inferiore, a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà stabilire e ricostruire cause e modalità del decesso.