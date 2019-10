NEWSSalernitana-Frosinone, 20 i convocati: rientra Kiyine, nessun recupero tra gli infortunati

Seduta di rifinitura mattutina da poco conclusasi per la Salernitana, al termine della quale mister Ventura ha comunicato la lista dei precettati per la sfida di domani alle 15 all’Arechi contro il Frosinone. L’ex selezionatore azzurro non recupera nessuna pedina, sarà quindi ancora emergenza, ritorna dalla squalifica Sofian Kiyine. Resteranno a guadare la sfida dal divano i vari Billong, Mantovani, Heurtaux, Akpa Akpro, Lombardi e Jallow.

Di seguiro l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo.

