New York, chi mangia foie gras rischia il carcere

New York , decisione storica del Consiglio comunale della Grande Mela che si appresta a mettere al bando il foie gras, la decisione comporterà una multa di 1000 dollari, e in alcuni casi il carcere per chi fra i gestori di ristoranti o di attività commerciali alimentari venderà fegato d’oca nonostante il divieto.

La decisione è stata presa dopo che diverse Associazioni animaliste hanno evidenziato come oche e anatre siano sottoposte a un trattamento disumano, costrette con metodi crudeli a nutrirsi a dismisura per rendere il loro fegato 10 volte superiore al normale.

a cura di Luigi De Rosa

(la fonte giornalistaca è L’Avvenire edizione del 31 ottobre 2019; la foto nell’articolo è tratta dal web)