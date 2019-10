Nerone e le Imperatrici a Oplontis

Torre Annunziata (NA) – Da oggi prendono il via le visite guidate negli scavi di Oplontis organizzate da Scabec per la Regione Campania. A Torre Annunziata, in collaborazione con il Comune e il Parco Archeologico di Pompei, quattro serate evento nella dimora patrizia villa di Poppea.

Oggi e domani e dal 12 al 13 ottobre 2019 verrà messo in scena lo spettacolo teatrale “Nerone e le Imperatrici” prodotto da “Casa del Contemporaneo – Le Nuvole” con il testo e la regia di Rosario Sparno. Dopo una prima parte dedicata alla presentazione del sito, il percorso proseguirà all’interno della villa con gli attori nelle antiche stanze e nei giardini fino alla piscina.

info e prenotazioni: www.lenuvole.it

primo turno ore 19.30

secondo turno ore 20.45

terzo turno ore 22:00

Lo spettacolo è una produzione Casa del Contemporaneo/Le Nuvole

testo e regia Rosario Sparno; con Raffaele Ausiello, Loredana Carannante, Fabiana Fazio, Carla Ferraro, Peppe Romano; danzatori Sara Lupoli, Leopoldo Guadagno, Antonio Nicastro, Francesco Russo; musica dal vivo Cristiano della Monica, Massimiliano Sacchi; coreografo Antonello Tudisco; costumi Alessandra Gaudioso; disegno luci Enrico de Capoa e Gaetano di Maso, musiche originali di Massimiliano Sacchi; assistente costumista Federica Gatto; sarta di scena Sara Propalo.

(le foto di repertorio nell’articolo sono tratte dal web)