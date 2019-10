Napoli. Teatro Diana. Lina Sastri con “Pensieri all’improvviso, cantata del prima e del dopo.”

Articolo di Maurizio Vitiello – Al “Teatro Diana” Lina Sastri con “Pensieri all’improvviso, cantata del prima e del dopo.”

Spettacolo da vedere e gustare al “Teatro Diana” al Vomero.

I pensieri in versi che Lina Sastri reciterà sul palcoscenico parlano di ferite d’amore e dell’anima, di dolore e speranza, ma anche di gioie improvvise.

Sono stati d’animo, scanditi in sette capitoli ideali: dal prologo del chi sono io adesso, al chi ero; dalla ferita d’amore, alla nostalgia d’amore, «al mio paese, al mare, al saluto finale».

Il sottotitolo è «cantata del prima e del dopo».

Il «prima» e «dopo» servono a segnare il tempo dell’anima: quando le cose si sentono, in modo diverso: con maggiore passione forse il «prima», ma con profondo amore, dolore e pietà, il «dopo».

Sul palcoscenico, dove campeggiano un grande dipinto e una scultura del maestro Alessandro Kokocinski, recentemente scomparso, la musica scandisce i tempi del respiro del cuore.

Ogni tanto il canto. Musica e versi dei nostri poeti musicanti, da Dalla a De Andrè, da De Gregori a Tenco … a qualche sorpresa.

Ogni tanto, l’amico poeta musicante Pino Daniele, i suoi versi liberi napoletani restituiti vibranti nell’aria, che scandiscono le stazioni dell’anima e delle emozioni.

Arrangiamenti di Maurizio Pica

Pianoforte Ciro Cascino

Chitarra Maurizio Pica

Chitarra Filippo D’Allio

Violino, Gennaro Desiderio

Contrabbasso Luigi Sigillo

Salvatore Minale percussioni e batteria

Ballerino Raffaele de Martino

Durata spettacolo: 1h e 20 senza intervallo.

Dall’11 al 27 ottobre 2019.

Da vedere; da non mancare.

Maurizio Vitiello