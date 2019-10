Napoli. Teatro Bolivar. Parte la stagione il 25.10.2019 con “‘E Femmene“ con le cantanti Roberta Tondelli e Maria Boccia.

Articolo di Maurizio Vitiello – Parte la stagione del Teatro Bolivar.

C’è il teatro Bolivar a Materdei che ha voglia di posizionare la cultura nel noto rione napoletano.

Quella di Romina Adaggio De Luca, la signora del Teatro Bolivar, è una storia di tenacia, di energia e di forza.

Il Teatro ha un passato tra Cinema e chiusura di circa trent’anni.

Nel 2007, grazie ai fratelli Giovanni, Anna e Antonio De Luca, quello spazio viene riconsegnato al Quartiere Materdei come Teatro, con la speranza che possa rappresentare il suo epicentro culturale.

Napoli è risaputo è luogo di contraddizioni, e Materdei accoglie simboli tanto di rinascita quanto di degrado, tanto di speranza e di riscatto quanto di violenza e di sconfitta.

La famiglia De Luca, con il Teatro Bolivar, dona un’arma fondamentale per combattere la decadenza del Quartiere: la cultura.

Antonio De Luca, Toni, porta tutto il suo entusiasmo e fiuto in Teatro, lui è un imprenditore e intuisce quali prerogative sono necessarie per far crescere l’attività teatrale.

Mette, dal 2014, al timone del Teatro sua moglie Romina che lavora da subito per creare una piccola e sana azienda di tipo familiare mantenendo inalterate le prerogative lasciate da suo marito Tony: la disponibilità, il sorriso e la leggerezza.

Ci crede Romina nel Progetto Teatro e un po’ alla volta ne costruisce la sua identità offrendo un’opportunità alle Compagnie semiprofessionali con il motto: “L’Arte Libera l’Arte”.

Parte il tam tam, in Teatro arrivano personaggi storici, nuove proposte, e Romina per il 2019/2020 diventa l’ideatrice e la responsabile della Rassegna “Gli amici del Teatro Bolivar”.

Ecco il programma:

il 25 ottobre 2019 c’è la partenza:

“‘E Femmene “ con le cantanti Roberta Tondelli e Maria Boccia. Dir. artistico musicale: Mauro Spenillo – Regia Vincenzo Pirozzi.

Seguiranno:

16/17 novembre: “Immigrati brava gente” Regia Bernardino De Bernardis

24 novembre “Mario canta Napoli” con Mario Cavallini – Regia Enzo Ottieri

1° dicembre “La casa delle Beffe” de La Compagnia Degli Sconosciuti – Regia Gino Tramontano/Diego Rossi

13 dicembre “Prima o poi” (l’80 voglia di cantare) con Milena Setola – Dir. artistico musicale Luigi Pignalosa – Regia Salvatore Catanese

15 dicembre “Extravaganza” Regia Mariagrazia Manzo/Raffaella Gianfrano

11/12 gennaio 2020 “Io sono un Camorrista” con Vincenzo Merolla – Regia

Francesco Saverio Torrese

26 gennaio 2020 “Quante spose per quanti fratelli?” Regia Nunziana Venezia

8 febbraio 2020 “2020: Odissea nella Musica” di PIANOPHONUM – Regia Sergio Di Paola/ Massimo De Matteo

14/15 marzo 2020 “Amo le donne ma loro mi odiano” con Luisa Pellino e Giorgio Gori – Regia Giorgio Gori

27/28/29 marzo 2020 “Pirandello’ s Play: l’uomo, la bestia e la virtù?” con Gianni Forte e Fabio D’Avino – Regia Fabio D’Avino

18/19 aprile 2020 “La pazza di Chaillot” testo di Jean Giraudoux – Adattamento e Regia di Giampiero Notarangelo

Il lavoro di Romina Adaggio De Luca prosegue, con l’arrivo del nuovo anno, il 2020; ci sarà un Bando per le Compagnie Amatoriali che si metteranno in gioco e rappresenteranno una fucina per il Teatro Bolivar.

Non solo, l’anno scorso è nato il Bolivar Lab, costola del Teatro che propone: Laboratorio di Danza, Ginnastica Artistica, Laboratorio teatrale per i più piccini, e Danza benessere per gli over; una piattaforma, insomma, che vuole portare nella zona momenti di aggregazione attraverso il benessere fisico e l’espressività.

Cosa manca?

L’attenzione delle Istituzioni.

Napoli da sempre si caratterizza come una città che pullula di spazi teatrali non sovvenzionati e questo rappresenta un vero limite anche alla funzione del Bolivar, eppure, ormai sappiamo tutti che le attività artistiche rappresentano un potenziale capitale nazionale.

La Municipalità dovrebbe rappresentare il tramite con le Istituzioni di riferimento, un luogo dove poter comunicare i disagi e trovare le soluzioni. Romina e noi tutti ci speriamo ancora.

Arrivare al Teatro Bolivar è semplice, si trova in Via Bartolomeo Caracciolo, 30 a pochi passi dall’uscita della metropolitana di Materdei.

Info:

0815442616

info@teatrobolivar.com;

TV ed Ufficio Stampa:

associazione.incittà@gmail.com;

Da seguire.

Maurizio Vitiello