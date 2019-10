Napoli. Tangenziale: i lavori potrebbero finire a marzo

Come riporta Il Mattino, i lavori in corso sulla Tangenziale di Napoli potrebbero prolungarsi notevolmente. Inizialmente si ipotizzava un termine delle operazioni entro una settimana, poi entro il periodo natalizio ed ora si rischia addirittura di posticipare il termine dei lavori a marzo 2020.

Tutto ciò è riconducibile al fatto che attualmente non si vede ancora nessuna attività da parte degli operai ma sempre sopralluoghi, molte verifiche, ipotesi di interventi che, però, ancora nessuno esegue. Si dice che non si vede nessuno al lavoro a causa della situazione delicata per la quale si desidera essere certi prima di affidarla ad una ditta, quindi è stato predisposto il bando con scadenza negli ultimi giorni di novembre.