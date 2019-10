IL NAPOLI E’ UNA SQUADRA FORTISSIMA – GHOULAM AI MICROFONI DEI GIORNALISTI “NOI SOLI CONTRO TUTTI”

Faouzi Ghoulam ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro, in vista del prossimo match che vedrà la squadra di Ancelotti impegnata contro l’Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni:

Ghoulam tu sei napoletano? Sin dal primo giorno mi sono sentito napoletano. La gente è meravigliosa. tanti giocatori sono rimasti quà perchè da nessuna parte si potrà trovare questa atmosfera. Questi sono gli anni più belli della mia carriera.

Troppe critiche? Abbiamo capito che siamo noi contro tutti gli altri. Ci hanno criticato tantissimo. Noi facciamo il nostro percorso, più uniti che mai, tutti vogliono battere il Napoli e noi dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare la città.

Amici e poi professionisti? Abbiamo un rapporto tra noi eccezionale. A livello d’amicizia ho incontrato gente importante. Dobbiamo crescere tutti assieme. La gente deve avere un po’ di pazienza, devono seguire il nostro capitano che è un fenomeno, merita una grande accoglienza perchè è un grande.



Rivedremo il grande Ghoulam ?

Poche presenze in questo inizio di campionato

Come stai? Ho tanta voglia di tornare ad essere il Ghoulam di prima. Devo giocare e prendere fiducia. Non potevo trovare il mio livello da un giorno all’altro. Non giocavo perchè avevo qualche problemino. Ora ho maggiore continuità negli allenamenti, mi sto ritrovando. Più il tempo passa meglio è.

Campionato più interessante?

Grandi squadre che competono tra di loro. Sembra essere tornato un bel campionato con tante squadre che possono lottare per vincere. Adesso stiamo riprendendo tanti campioni nel nostro torneo

Come ti trovi con Ancelotti? Ritrovo tante cose in lui di Benitez e Sarri. E’ un allenatore completo con uno staff che lavora tantissimo. Dobbiamo essere tutti uniti contro il resto.

In Champions prossime partite decisive.

Salisburgo? Saranno molti importanti gli scontri diretti con loro. Andremo li per fare risultato ma dobbiamo pensare al Verona per tornare ad assaporare il gusto della vittoria



MIGLIORARE LA CLASSIFICA

Scudetto? Noi vogliamo vincere qualcosa, negli ultimi anni siamo sempre arrivati secondi ed è una cosa che non ci piace. Vogliamo fare anche un percorso brillante in Champions per infiammare la piazza napoletana che ne ha bisogno

Verona? Dobbiamo vincere con il Verona. Abbiamo pareggiato due partite contro Genk e Torino, il giudizio è stato un po forte nei nostri confronti, dobbiamo stare tranquilli, i tifosi ci devono credere e ci sapranno aiutare.

Occorre migliorare la fase offensiva. Pochi gol in attacco? Meglio non prendere gol. L’importante è che torniamo a segnare. Quelli davanti non segnano perchè stiamo facendo una grande fase difensiva e abbiamo un po’ meno lucidità davanti alla porta. Il gol tornerà.

Sorpresa Di Lorenzo? Siamo contenti per lui, sappiamo che siamo coperti con lui. Per noi è un valore aggiunto, è importante averlo con noi.

Quanto è maturo questo gruppo? Negli anni siamo cresciuti tutti assieme, si sono aggiunti giocatori di grande qualità, speriamo di fare bene.