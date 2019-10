Napoli. Museo Duca di Martina – Villa Floridiana. Giovedì del benessere. Incontro con Pina Amarelli.

Articolo di Maurizio Vitiello – I GIOVEDI del BENESSERE, Si parlerà di Liquirizia con Pina Amarelli, eccellente imprenditrice.

Riprendono anche quest’anno gli incontri del Giovedì al Museo, dedicati al Benessere, un progetto curato con Antonia Grippa, presidente dell’Associazione Amici della Floridiana.

Il primo appuntamento, per giovedì 31.10.2019, alle ore 17, è dedicato alla Liquirizia con la cortese partecipazione di Pina Amarelli, imprenditrice di successo e Cavaliere del lavoro.

Come di consueto, la prima parte sarà dedicata alla conoscenza di Placido de Sangro, duca di Martina, ritratto nel dipinto di Salvatore Postiglione.

Museo Duca di Martina – Villa Floridiana

I GIOVEDI del BENESSERE

Giovedì 31 ottobre 2019, ore 17.00

La liquirizia, una storia di famiglia con radici secolari

Incontro con Pina Amarelli, esperta.

Da giovedì 31 ottobre 2019, tornano gli appuntamenti con il benessere al Museo Duca di Martina.

L’appuntamento inaugurale del nuovo ciclo de I Giovedì del Benessere è dedicato alla conoscenza della liquirizia Amarelli, nata intorno all’anno Mille e oggi raccolta nel Museo “Giorgio Amarelli”, davvero notevole per determinazione didattica e per definizione produttiva.

Con Pina Amarelli si scoprirà la storia di un’eccellenza calabra e attraverso la presentazione di incisioni, documenti, libri, foto d’epoca, ma anche attrezzi agricoli, oggetti quotidiani e splendidi abiti antichi, sarà illustrata la vita di una famiglia che ha valorizzato i rami sotterranei delle piante di liquirizia che crescono spontanee sulla costa ionica, diventate protagoniste di un museo unico al mondo.

Seguiranno degustazioni guidate di liquirizia, presentata in tantissime declinazioni innovative.

L’incontro sarà preceduto da una visita illustrata da Luisa Ambrosio, direttore del Museo, per ammirare il grande Ritratto di Placido de Sangro, duca di Martina, eseguito da Salvatore Postiglione dopo il 1891.

I Giovedì del Benessere, dedicati alla salute della mente e del corpo, si svolgono ogni ultimo giovedì del mese, da ottobre a maggio.

Il progetto, giunto alla V edizione, è promosso dal Polo Museale della Campania, ideato e curato da Luisa Ambrosio e da Antonia Grippa, tea stylist, con la collaborazione degli assistenti museali.

La partecipazione è con il biglietto ridotto del museo (2 euro).

ll C.I.D.I., ente accreditato per la formazione presso il MIUR, rilascia ai docenti e agli studenti, che ne facciano richiesta, attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento e del riconoscimento di crediti formativi.

Info:

Museo Duca di Martina | via Cimarosa 77 | via A. Falcone 171 | 80127 Napoli

orario: lun. – dom. 8.30-17.00 (ultimo ingresso ore 16,15) | martedì chiuso

Biglietto € 4,00 (intero); 2 (ridotto) tel. 0812294700-0815788418 – 3339564880

pm-cam.martina@beniculturali.it; – www.polomusealecampania.beniculturali.it

facebook.com/museoducadimartina



Da seguire.

Maurizio Vitiello