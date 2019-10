Articolo di Maurizio Vitiello – Premio “ComeD’ORO” ai MM. Ferruccio Soleri e Peppe Barra, al MANN.

Premio “ComeD’ORO”

28 ottobre 2019, ore 17,00

MANN – Sala Conferenze

“Pulcinella incontra Arlecchino”

Altro premio interessante.

Lunedì 28 ottobre 2019, alle 17:00, nella splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) l’Associazione Culturale EXTRAVAGANTES, presieduta da Antonio Gargiulo, organizza la cerimonia di conferimento del Premio “ComeD’ORO” ai MM. Ferruccio Soleri e Peppe Barra.

A consegnare il premio sarà il M° Claudia Contin Arlecchino, unico Arlecchino donna al mondo.

Soleri, storico Arlecchino di Strehler, colui che è la vera personificazione del Teatro dell’Arte, incontra in un abbraccio ideale colui che più di tutti ha saputo calzare la maschera misteriosa di Pulcinella, simbolo dell’anima di un intero popolo.

Il premio chiude i festeggiamenti della Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte, che ha visto Napoli capitale mondiale per il 2019.

Dal 2017 l’associazione Extravagantes organizza ogni anno il festival “ComeDì, i giorni della Commedia dell’Arte”, dedicato alla divulgazione della splendida forma teatrale della Commedia dell’Arte, vero patrimonio nazionale autentico, attraverso, seminari, conferenze, workshop formativi, rassegne teatrali.

Un’occasione unica per incontrare il Teatro in persona, rendere omaggio a due grandi Artisti e, magari, ascoltare da loro curiosi aneddoti e acquisire una più profonda visione del futuro dell’ARTE.

Info:

Associazione Culturale EXTRAVAGANTES

Via Diocleziano – 18/ 80125 NA. T

3923306737

ass.extravagantes@gmail.com



Da non perdere per i valori in campo.

Maurizio Vitiello