Napoli. Fondazione Valenzi. Visite guidate alla Collezione Valenzi e ai ritratti politici di Maurizio Valenzi.

Articolo di Maurizio Vitiello – Sabato 12 Ottobre 2019, dalle ore 10,00. alle 18,00, nella sede della Fondazione Valenzi, al Maschio Angioino. per l’Undicesima Giornata del Contemporaneo, visite guidate alla Collezione Valenzi e ai ritratti politici di Maurizio Valenzi.

Dalle ore 10,00 alle 18,00 al Maschio Angioino, la Fondazione Valenzi propone visite guidate alla mostra permanente “Da Guttuso a Matta” e a una parte dei disegni oggetto dell’esposizione al PAN “L’ironia del Sindaco artista” del maggio2019.

La Giornata del Contemporaneo. Visite guidate alla Collezione Valenzi è in programma sabato 12 ottobre, dalle 10 alle 18, al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983.

Per l’Undicesima Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione organizzata ogni anno da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani per celebrare e rendere accessibile l’arte contemporanea, la Fondazione Valenzi promuove visite guidate alla mostra permanente “Da Guttuso a Matta.

La collezione Valenzi per Napoli” presso la sua sede del Maschio Angioino e ad una esposizione di parte dei ritratti politici dello stesso Maurizio Valenzi. La Collezione, donata dalla famiglia alla Fondazione, nasce dagli scambi di opere tra vari artisti e Maurizio Valenzi e dal 2014 è tutelata dalla Soprintendenza per il suo valore artistico e storico.

La mostra, curata dalla storica dell’arte Olga Scotto di Vettimo e dall’architetto Lucia Anna Iovieno, conta 60 opere.

Per una Collezione in progress, la mostra si arricchisce costantemente di nuove opere diventando uno spaccato del panorama culturale e artistico partenopeo dal secondo Novecento a oggi, come dimostrato dalle sue ultime acquisizioni.

Per questa speciale occasione, saranno esposti, nella sala conferenze “Litza Cittanova Valenzi”, alcuni disegni di Maurizio Valenzi.

La sua costante e intensa produzione pittorica e grafica conta più di 700 disegni, ritratti, schizzi estemporanei o studiati da cui emerge l’anima ironica e profonda dell’artista.

Volti della politica tratteggiano l’essenza di quegli anni, sono stati oggetto della mostra “L’ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi”, a cura di Olga Scotto di Vettimo, dal 1° al 19 maggio al PAN| Palazzo delle Arti Napoli.

Alle visite guidate collaboreranno gli studenti dell’Alternanza scuola lavoro del Liceo Niccolò Braucci di Caivano.

Da vedere.

Maurizio Vitiello