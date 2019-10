Napoli. Fondazione Humaniter. Omaggio a Salvatore Di Giacomo con Aldo Spina, Gianni Monti e Pippo Causa.

Segnalazione di Maria Pia Daidone – OMAGGIO A SALVATORE DI GIACOMO alla Fondazione Humaniter.

SOCIETA’ UMANITARIA – FONDAZIONE HUMANITER

Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 17.30.

OMAGGIO A SALVATORE DI GIACOMO

Mercoledì 16 ottobre 2019, alle ore 17.30, nell’Aula Magna “Massimo della Campa” della Società Umanitaria, Piazza Vanvitelli, 15 – 80129 Napoli, in collaborazione con il Dipartimento Campania – Associazione Nazionale Sociologi, per la serie “Conversazioni”, sarà presentato l’evento “Omaggio a Salvatore Di Giacomo”.

Saluti: Marina Melogli, Direttrice della Società Umanitaria – Napoli.

Interventi: Mimmo Condurro; Presidente del Dipartimento Campania – Associazione Nazionale Sociologi; Pino Cotarelli, redattore di Teatrocult News e Proscenio; Franco Lista, architetto e dialettofono.

Protagonisti della serata culturale: Aldo Spina, voce recitante; Gianni Monti, cantante, chitarrista; Pippo Causa, chitarrista e mandolinista.

Presenta e modera: Maurizio Vitiello, sociologo ANS – Campania e critico d’arte, docente Fondazione Humaniter – Napoli.

Ingresso libero.

Breve scheda dell’evento “Omaggio a Salvatore Di Giacomo”.

Sarà un rapido percorso storico-culturale e musicale per segnalare la poesia napoletana, grazie alla lettura di scritti di Salvatore Di Giacomo.

Il reading sarà curato da Aldo Spina, attore, regista, autore.

Aldo Spina, come se lo stesso Di Giacomo fosse personalmente in scena, farà rivivere pagine della poesia napoletana e sarà possibile recepire emozioni forti e convincenti; il tutto accompagnato da voce, chitarra e mandolino con la collaborazione di Gianni Monti e Pippo Causa.