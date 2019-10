Napoli. CRC. M’BARKA BEN TALEB in diretta venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 19:40.

Articolo di Maurizio Vitiello – M’BARKA BEN TALEB, “la leonessa magrebina”, ospite a Radio CRC.

Una donna, una cantante, una Napoletana sul palco.

M’Barka Ben Taleb sarà ospite, venerdì 25 ottobre 2019, del format radiofonico “Napoletani Belli”, in onda sulle frequenze di Radio CRC, condotto da Antonio Menna.

Con un dialogo a due M’Barka Ben Taleb racconterà la propria bellezza, napoletana e non solo; una bellezza fatta di parole, gesti, di vissuto e tensione quotidiana.

Una “napoletana” bella che costruisce la sua rete di comportamenti positivi, di apertura al mondo, di idee, di talento, di creatività, di tensione solidale.

Tante parole, certo, ma anche tanta musica e non potrebbe essere altrimenti con un’artista a tutto tondo come M’Barka Ben Taleb, cantante italo-tunisina, a Napoli da oltre trent’anni, definita dalla stampa di settore “la leonessa magrebina”, eccelsa e sublime quando canta in lingua araba, francese e napoletana, rimescolando ogni melodia per creare nuovi motivi di sound.

Due ore di diretta ed anche tre telefonate ad amici di M’Barka che a loro volta verranno definiti “napoletani belli” per raccontare aneddoti sull’artista e la donna Ben Taleb, che si sta sempre più affermando come una figura di riferimento, non solo musicale, ma anche o, soprattutto, sociale e culturale dell’area mediterranea.

E’ donna capace di mettere in relazione culture e popoli diversi, ma riuniti intorno al grande Mar Mediterraneo, brava a interfacciarsi con entrambi e a diventare un anello necessario di congiunzione di un percorso culturale fatto di conoscenza, arricchimento e integrazione.

Nel corso della trasmissione M’Barka annuncerà importanti novità, che la vedranno protagonista.

Appuntamento, quindi, per venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 19:40, sulle frequenze di Radio CRC, in onda in FM su 100.5, in streaming sul sito e sulla App. della radio e in diretta su Facebook.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello