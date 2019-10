Napoli. I Cavalieri del Lavoro-Gruppo Mezzogiorno donano al Museo di Capodimonte “Apollo e Marsia”.

Articolo di Maurizio Vitiello – I Cavalieri del Lavoro-Gruppo Mezzogiorno donano al Museo di Capodimonte “Apollo e Marsia” una pregiata porcellana della Manifattura fondata da Carlo di Borbone.

I Cavalieri del Lavoro-Gruppo Mezzogiorno donano a Capodimonte Apollo e Marsia (1757-1759 ca.) una pregiata porcellana della Manifattura fondata da Carlo di Borbone.

Il gruppo raffigura lo scuoiamento di Marsia, così come è narrato nelle Metamorfosi di Ovidio.

Il dio Apollo, dopo avere sconfitto il satiro che aveva osato sfidarlo in un supremo confronto musicale, si protende sul suo torace mentre questi, gli occhi sgranati e la bocca spalancata in urlo di dolore, cerca di divincolarsi dalle funi che lo tengono legato.

L’opera è stata realizzata nella Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, voluta da Carlo di Borbone e attiva dal 1743 al 1759, quando il sovrano, partendo per andare a ricoprire il trono di Spagna, volle chiuderla perché restasse per sempre legata al suo nome.

Autore dell’opera fu Giuseppe Gricci, geniale capo-modellatore della manifattura durante l’intero arco della sua attività e che seguì, poi, Carlo in Spagna dove collaborò sino alla morte (1771) nella nuova fabbrica reale voluta dal sovrano, quella del “Buen Retiro”.

Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger segnala, tra l’altro: “Sono molto grato ai Cavalieri del Lavoro del Mezzogiorno per aver voluto donare al Museo e Real Bosco di Capodimonte, che mi onoro di dirigere, un pregiato gruppo scultoreo della Manifattura di Porcellana di Capodimonte, voluta da Carlo di Borbone nel 1743 e tra le più raffinate d’Europa. Un esemplare molto raro che raffigura il dio Apollo che scuoia il satiro Marsia, un soggetto mitologico cruento, raramente rappresentato in porcellana, sapientemente lavorato dal capo-modellato dell’epoca Giuseppe Gricci. Un dono importante che va ad arricchire le nostre collezioni e il patrimonio italiano. L’Italia ha il privilegio di avere un patrimonio storico-artistico di una tale ricchezza, ma sono convinto che la sua responsabilità non possa essere limitata alla gestione dello Stato. Tocca ad ognuno di noi, cittadini e cittadine, impegnarsi e contribuire alla sua conservazione e valorizzazione, come avviene per la tutela dell’ambiente e la questione ecologica che investe tutti”.

Poi, lancia un messaggio diretto ai Cavalieri del Lavoro: “Sono particolarmente felice di avere a Capodimonte l’energia e la creatività delle imprese italiane, la vera forza del Paese. Sono emozionato di avere i vostri consigli, la vostra amicizia e il vostro sostegno. E’ grazie a voi se nel 1998 La Flagellazione di Caravaggio è stata restaurata e studiata con un catalogo, E, grazie a uno di voi (il gruppo Ferrarelle), se quest’anno la Fontana del Belvedere è tornata al suo splendore reale, del quale conservavano il ricordo ormai solo gli anziani del quartiere. Oggi il vostro dono di una rara e bellissima porcellana della Manifattura di Capodimonte ci fa ricordare un’eccellenza europea della Napoli borbonica”.

Da vedere.

Maurizio Vitiello