Napoli, ancora Whirlpool: il corteo blocca la viabilità. Ecco dove

A Napoli è ancora agitazione per i dipendenti della Whirlpool a Via Argine. Proprio nelle ore in cui si è aperta un’ulteriore assemblea dei delegati Cgil, Cisl e Uil nello stabilimento Whirlpool. Il corteo è partito da Via Argine, nei pressi della sede Whirlpool, ed è diretto probabilmente verso la stazione. L’accesso all’autostrada non è ostacolato poichè sono intervenute le forze di Polizia.

Tutto ciò in seguito alla riunione che doveva essere un incontro con cui riprendere il filo del discorso interrotto il 24 luglio scorso, al termine del quale il governo promise una norma per l’attivazione di circa 17 milioni di euro che permettesse a Whirlpool di rilanciare la produzione di lavatrici del sito di Napoli e scongiurare così l’annunciata chiusura dello stabilimento e il licenziamento di più di 400 lavoratori.