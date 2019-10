Napoli: allarme meningite al Cotugno, grave bambina di due anni

È in rianimazione al Cotugno, in cura per una grave sepsi generalizzata e meningite, una bimba di due anni di Boscotrecase. Dopo tre giorni di febbre la piccola è stata prima ricoverata all’ospedale della zona vesuviana e venerdì mattina, alla comparsa delle prime lesioni emorragiche (piccole macchie su tutto il corpo segno inequivocabile di un’infezione generalizzata) è stata trasferita d’urgenza al Santobono e da qui al pronto soccorso del Cotugno.

