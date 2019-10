Napoli, addio all’attore Carlo Croccolo: aveva 92 anni

Tutta Napoli, e non solo, è commossa e addolorata per la perdita di Carlo Croccolo. Carlo è nato a Napoli il 9 aprile 1927, e ci lascia oggi, 12 ottobre, con il ricordo delle sue fantastiche collaborazioni nei film dei vari Totò, Peppino, Eduardo De Filippo… Carlo, infatti, ha recitato più volte al fianco di questi colossi del cinema italiano e napoletano. La sua prima apparizione televisiva è del 1956 nello sceneggiato L’Alfiere, fino alla più recente serie televisiva Capri.

Tutto il web ed i social sono sconvolti per la perdita del caro Croccolo, a cominciare da attori come Gassmann, fino al Presidente della Regione Campania De Luca, che ricorda così Croccolo su Twitter: “Commozione per la scomparsa di # CarloCroccolo. Lo ricordiamo al fianco dei grandissimi Totò, Peppino ed Eduardo De Filippo e in tante altre interpretazioni al cinema e a teatro, anche come regista e come doppiatore. Un grande talento. Condoglianze alla moglie e ai familiari.”

I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, nella Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento”, a Napoli. Si conta un notevole numero di partecipanti per il ricordo della grande figura di Croccolo, che lascia così la sua terra, addolorata, ma felice di portare per sempre il suo ricordo nel cuore.

Positanonews porge alla famiglia Croccolo le più sentite condoglianze. Ciao Carlo!