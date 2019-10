NA8/11/19 presso la Libreria del cinema e del teatro sarà presentato l’ultimissimo testo di Luciano Galassi “Anduvina Nduvinello”.

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 8 novembre 2019 ci sarà il lancio dell’ultimissimo testo “ANDUVINA ’NDUVINELLO” (sugli indovinelli napoletani, come dice il titolo)° presso la “Libreria del cinema e del teatro” in via del Parco Margherita n. 35, nelle immediate vicinanze della fermata di piazza Amedeo della Funicolare (salendo sul marciapiede sinistro).

Ne discuteranno Luciano Galassi e Paolo Laudisio, moderati dalla giornalista Fiorella Franchini, tra le letture di Diana Colella. Introduce l’evento Giovanni Musella, editore Kairos.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews