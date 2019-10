NA 6/10/19 Strepitoso successo dello spettacolo “Acquerello Napoletano presso il teatro Immacolata.

Domenica 6 Ottobre u.s. presso il teatro Immacolata al Vomero è andato in scena lo spettacolo musicale “Acquerello Napoletano” di Alberto Del Grosso e Aldo De Gioia.

Lo spettacolo ha registrato uno strepitoso successo di pubblico e di critica. vogliamo ringraziare tutti i protagonisti, che sono stati bravissimi, il pubblico, la stampa, i tecnici, gli assistenti di scena, la direttrice di scena, i registi, Carlo Manzo per il sistema audio, Umberto Santacroce, Nicola Salvo e quanti con la loro opera hanno reso possibile la realizzazione dello spettacolo. un ringraziamento anche al teatro immacolata che lo ha ospitato. Un ringraziamento particolare lo esprimiamo al pubblico che ci ha onorato con la sua presenza nonostante la partita del Napoli in contemporanea ed è stato presente in sala fino al finalissimo.

Con la partecipazione del tenore Lino Cavallaro

hanno partecipato inoltre:

Lilly Amati (attrice e cantante)

Roberto Arnone (cantante)

Arianna Avolio (attrice e cantante)

Tina Bonetti (mezzo soprano)

Maria Della Rossa (cantante)

Angela Guerra (soprano)

Antonio Onorato (cantante)

Elena Sansone (attrice e cantante)

Giò Siciliano (attrice e cantante)

Per la danza: Roberta e Vincenza Ventre, le allieve della scuola di danza Rose Ballet e il maestro di danza Giuseppe Carillo.

Ha partecipato per la magia il giovanissimo prestigiatore Marco Mirko Corpo.

Ha presentato : Anna Aita – Regia di Alberto Del Grosso

Al piano: Nataliya Apolenskaya e Gabriella De Carlo.

Direttrice di scena: Anna Del Grosso

Assistenti di scena: Dario Capasso e Chiara Rubino

Regia video: Umberto Santacroce

Audio: Carlo Manzo Service

Riprese video: Luigi Strino

Foto di scena: Filippo Tufano

Regia tecnica: Nicola Salvo

Regia di Alberto Del Grosso

Con l’adesione morale dell’ Ass. Culturale Cosmopolis, della Rinascita Artistica Partenopea e del giornale Positanonews

Progetto grafico: Umberto Santacroce 2019

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positano news