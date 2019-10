NA 27/10/19 presso il salone di casa Gargia edizione del salotto Tolino.

Cronaca di un evento

Domenica 27 Ottobre u.s. presso il salone della casa di Franco Gargia, è stata presentata una edizione del salotto Tolino.

L’evento è stato aperto con il saluto di benvenuto dell’attore, regista e dicitore Franco Gargia seguito dalla introduzione di Federico Tolino che ha recitato una poesia del padre Salvatore Tolino. A seguire il professore e storico Aldo De Gioia, ha parlato della venuta a Napoli di Boccaccio e Petrarca nell’epoca angioina. Al termine Franco Gargia ha presentato il cantante chitarra e voce Enrico Mosiello che con il maestro Filidei Catalano hanno eseguito diversi brani di musica napoletana che il pubblico ha mostrato di gradire con larghi applausi.

Franco Gargia ha poi recitato una poesia e in chiusura un cantautore ha eseguito brani di musica moderna.

Franco ha chiuso il salotto alle 13:00 con il ringraziamento agli ospiti e agli artisti presenti in sala dando appuntamento al prossimo incontro che avrà luogo presso il fuaiè del teatro Diana.

Larghi applausi hanno sigillato l’incontro.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews