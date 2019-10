NA 24/10/19 presso la Scuola Nicolardi edizione di Napoli in…canto.

Giovedi 24 ottobre u.s. presso la scuola media Nicolardi in via San Giacomo dei Capri, Marisa Pumpo ha presentato una edizione di Napoli in…canto.

E’ intervenuto un folto pubblico di poeti, cantanti e musicisti.

Dopo il rituale saluto di benvenuto Marisa ha iniziato subito ad invitare i poeti a leggere le loro poesie. Dopo un primo gruppo di poeti, Marisa ha invitato alcuni cantanti a cantare brani di varie canzoni.

Hanno partecipato per le poesie:

Romano Rizzo, Peppe Esposito, Emilia Menini, Irene Pumpo, Adele Libero, Maria Rosaria La Gala, Giovanni Baiano, Vincenzo Occupato, Gennaro Di Vajo, Vittoria Alterio, Enzo Carbone, Ciro Talotti, Anna Maria De Vita.

Hanno partecipato per la musica:

Cosimo De Liberato, Ely Mala accompagnata dalla chitarra di Eddy Fiorito, Antonio Onorato accompagnato dalla chitarra di Gianfranco Matarazzo, Romano Rizzo, Maria Rosaria Botti,, Enza Romano, Pietro Mirto accompagnati al piano dal maestro Franco Berger. Enzo Carbone accompagnato alla chitarra da Giuseppe De Crescenzo. Ha partecipato inoltre: Vittorio Oriani chitarra e voce che ha cantato antichi brani classici della canzone romana.

Elena Sansone, poliedrica attrice e cantante, ha informato di un suo prossimo spettacolo per il 10 novembre presso il teatro della chiesa del Sacro Cuore in via Scala al Vomero.

In chiusura il maestro Franco Berger ha cantato la canzone “Nu pensiero” musicata da Peppe Vessiccio sul dolente tema della droga.

L’incontro è stato chiuso da Marisa con il saluto, il ringraziamento e l’appuntamento alla prossima edizione di Napoli in…canto.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews