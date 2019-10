“Un anno fa – ci racconta Pino De Vivo, residente – veniva organizzata una pulizia al Monte Faito da una consigliera comunale di Vico: diverse associazioni parteciparono e d’allora, tranne un paio, non si sono più viste.



Quest’anno sembra che si rifarà la pulizia, soprannominata “delle castagne”, per coloro che vi parteciparono l’anno scorso. Sì, vi parteciparono associazioni part time giusto per far contenti e farsi notare dal Sindaco, che prontamente sermoniò con una delle solite sue orazioni. Solo poche associazioni fecero effettivamente un gran lavoro e che noi, io e la montagna ringraziamo. Ahimè questo lavoro fatto, eccome, vi accorgerete che è andato sprecato.



A CHE SERVE PULIRE SE VI SONO CESTINI CHE NESSUNO PULISCE? A CHE SERVE PULIRE SE UN SINDACO O CHI PREPOSTO NON ESERCITA UNA CAMPAGNA DI DISSUASIONE PER CHI LASCIA IMMONDIZIA PER TUTTA LA MONTAGNA? A CHE SERVE PULIRE SE NESSUN VIGILE O CHI PREPOSTO ATTUI UNA PREVENZIONE?



Queste – conclude – dovrebbero essere le domande da fare al Sindaco e a chi preposto che arriveranno domenica prossima al Faito”.