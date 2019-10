Monte Faito, Pino De Vivo: “X Trail ed Associazioni di Moiano hanno fatto togliere uno striscione per salvaguardare la montagna”

Vico Equense. “Grazie al Faito X Trail e associazioni di Moiano – racconta Pino de Vivo, residente della montagna – è stato rimosso lo striscione posto alla salvaguardia della montagna. Lo sport ignorante rimuove ciò che sta lì a far sì che il prossimo anno, forse, quei materiali come promesso, vengano del tutto rimossi e questi atleti, possano arrivare al Faito in un ambiente pulito e incontaminato, specialmente a causa della stupidità coatta di amministratori.

I residenti e i commercianti come al solito guardano al dito e non alla luna. Le associazioni per il Faito, per non smentirsi mai, organizzano un altra “pulizia al Faito”. I proprietari e amministratori della montagna assenti o ad organizzare concerti ma – conclude – di sicuro presenti a farsi qualche selfie e castagne!”.