Monte Faito: “Dopo l’ordinanza sindacale per i tagli di alberi ai cigli delle strade, sono stati numerati e segnati più di venti pini”

“Dopo l’ordinanza sindacale – ci racconta Pino De Vivo, residente – che è stata emanata per i tagli di alberi sui cigli delle strade e 2 milioni stanziati, sembra per la messa in sicurezza: ieri sono stati numerati e segnati più di 20 pini lungo la strada che porta al Pian del Pero.



Sembra che a capitanare l’operazione ieri siano saliti al Faito assessore ai lavori publici, vigili della Città Metropolitana e, spero qualche agronomo. In pratica, invece di cominciare da quelli secchi e pericolosi che stanno sulla strada dell’incendio, si cominci da tutt’altra parte.



L’Ente Parco dei monti lattari sembra all’oscuro di tutta questa operazione e spero che si azioni subito e verifichi cosa stia realmente accadendo al Faito. Se si devono tagliare alberi “pericolosi”, spero che non vengano fatte perizie ad hoc e dal solito agronomo! E vi sia un’opportuna perizia di incidenza, anche per scoraggiare i “nuovi agronomi del Faito”, sì quelli della vista Capri per intenderci e i loro manager stregoni.



Come da copione – conclude – non vi è trasparenza o informazione, quindi è ovvio che siamo in piena campagna elettorale e si mostrano i “muscoli” di chi fa, anzi, continua l’amministrazione coatta e chi sta a guardare come si accalappiano voti”.