Monte Faito, funivia bloccata a mezz’aria: ecco la causa. Erano prove tecniche dell’EAV

Vico Equense . Da pochi minuti la funivia che collega Monte Faito a Castellammare di Stabia è ferma a mezz’aria. Nessun pericolo per i viaggiatori , come pensavano molti sui social network e dai messaggi arrivati in redazione a Piano di Sorrento in quanto erano in corso delle prove tecniche dell’EAV. Quest’anno la Funivia ha fatto numeri record contribuendo da far crescere il turismo sul Faito