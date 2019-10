“Anche quest’anno – ci anticipa Pino De Vivo, residente – il Comune di Vico Equense patrocinia una pulizia sul Monte Faito.



Ennesima presa per il culo, secondo me, come l’anno scorso, vogliono pulire la montagna insegnando senso civico, munendosi di guanti e sacchetti. Allora fatelo tutto l’anno!



A cominciare dal comune e i suoi assessori, che manovrano la Sarim, ecco, anche se aree del Faito non sono di pertinenza della Sarim, tu “assessore” che ami il Faito più dei tuoi familiari, non tutti i giorni, falla pulire, come lo facevi et fallus tua!



Mi meraviglio di alcune associazioni che aderiscono alla presa per i fondelli, ad altre, ormai di parte, che dire… vergognarsi sarebbe consono, ma come si dice: ognuno porta acqua al suo mulino!”.